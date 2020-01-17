夏沫僑身材姣好。（圖／翻攝自夏沫僑Jelly微博）

陳嘉上透露三度當爸。（圖／翻攝自陳嘉上Gordon微博）

60歲香港導演陳嘉上曾執導電影《畫皮》、《逃學威龍》、《四大名捕》，去年他閃電宣布與小他30歲的大陸女星夏沫僑（又名：李欣燁）結婚，昨(16日)是陳嘉上60歲生日，他發文感謝外界祝福，同時突然宣布自己又當爸，「小女兒前幾天出生了」。

30歲的夏沫僑10年前出道，曾演出電影《四大名捕》，因此和陳嘉上結緣，而陳嘉上過去有段婚姻，在拍攝《小男人週記II錯在新宿》時和港姐陳慧儀墜入愛河，1994年結婚，生下一子一女，但兩人婚姻只維持3年，1997年離婚收場。

陳嘉上去年傳出與夏沫僑父女戀，6月兩人領證結婚，且擬結婚通知書上兩人填了一樣的地址，間接證實早就同居，陳嘉上當時也默認是雙喜臨門，稱女方成熟、願意包容他，昨陳嘉上證實三度當爸，他接受《東網》訪問透露女兒重2.59公斤，第一眼見到女兒沒哭，卻開心忘了自己生日，他不會因此停工，打算立刻投入工作賺奶粉錢。

(中時電子報)