在電車市場中拿下亞軍寶座後，宏佳騰今（17日）宣布持續攜手Gogoro Network智慧電池交換平台，發表新款電動機車Ai-1 Comfort系列，期待再創電車熱潮！

宏佳騰Ai-1 Comfort系列延續首款智慧電車Ai-1 Sport造車工藝，以未來移動性（Future Mobility）為願景，秉持創新品牌、移動科技、溫暖服務、智慧門市四大經營理念，以潮流百搭外型、人性化車體輪廓設計，用Ai-1 Comfort系列打造讓消費者可以舒適、自在騎乘的體驗！Ai-1 Comfort+亦保留深受消費者喜愛的CROXERA智慧儀表，最大功率為[email protected],000rpm，搭載12吋輕量化輪框，座高更親民、更容易駕馭。Ai-1 Comfort系列將於1月17日全台智慧門市開放預購！

宏佳騰自2019年8月底正式進軍電車市場，首款智慧電車Ai-1 Sport上市四個月頗獲好評，並分別於10月以及12月陸續推出Ai-1 Sport黑隱特仕版、舞動紅特別版，銷售成績亮眼讓宏佳騰竄升電車市場亞軍寶座，掛牌數突破4,000台。宏佳騰智慧電車董事長鍾杰霖指出：「為帶給消費者與眾不同的騎乘體驗，宏佳騰智慧電車將持續突破與創新！新款Ai-1 Comfort系列具備潮流獨特的外型與精湛的造車工藝，滿足消費者多元騎乘需求，更秉持在地回饋的精神帶來親民價格，歡迎更多車友加入宏佳騰智慧電車舒適圈。」

首款PBGN智慧機車Ai-1 Sport後，宏佳騰推出更親民車款Ai-1 Comfort系列，希望可以讓更多消費者享受更舒適的智慧騎乘體驗，也體驗 Gogoro Network 智慧電池交換平台服務帶來的好處。Gogoro Network智慧電池交換平台兼具智慧、環保與便利性，遍佈全台超商、停車場到便利商店都能享有GoStation提供「交換電池、6秒就GO」的服務。Gogoro Network總經理潘璟倫表示：「宏佳騰智慧電車不僅提供消費者智慧與性能兼具的智慧電動車體驗，也讓消費者感受到Gogoro Network專注於提供快速、簡單、聰明的智慧電池交換平台優點。Gogoro Network已在全台建置近1,500個電池交換站，提供超過27萬用戶更便利的換電池服務。相信從Ai-1 Sport在銷售上的亮眼表現到本次新款Ai-1 Comfort系列的推出，都能成為Gogoro Network持續發展的重要助力，今年也會全力支持宏佳騰智慧電車一同帶領車主邁向能源乾淨、零污染新世代。」

新款Ai-1 Comfort系列承襲宏佳騰智慧電車電能、智能、動能的核心DNA，推出「Ai-1 Comfort」、「Ai-1 Comfort+」共兩種車款，造車工藝持續升級。此外智慧門市也將持續擴點，目標在2020年全台由目前的18間拓展至35間智慧門市。

圖說、Ai-1 Comfort+推出閃亮銀、玫瑰金、星空藍三種選擇，售價84,800元。（宏佳騰提供／黃慧雯台北傳真）

Ai-1 Comfort系列外型搶眼，百搭顏色玩出不同潮流電車，推出搭載次世代CROXERA智慧儀表的Ai-1 Comfort+，與配有高顯度、好閱讀儀表的Ai-1 Comfort。宏佳騰利用肌能力學與人因設計描繪出潮流車體輪廓。Ai-1 Comfort系列保留首款智慧電車Ai-1 Sport的全車LED燈設計，高亮度、低耗電的反射式LED大燈讓騎乘過程視覺更為集中，同樣使用CBS連動煞車系統與避震系統調教優化後的跑車化設計，可駕馭不同路面車況。Ai-1 Comfort系列調配三角坐點配置與前後座的比例，最大功率為[email protected],000rpm，並配備12吋輕量化鋁合金輪框，座高更親民持續追求電動機車輕量化，打造舒適的騎乘體驗！

Ai-1 Comfort全系列共五種潮流顏色提供消費者多元搭配，打造個人專屬潮流電車！新車預購將於1月17日於全台宏佳騰智慧門市正式開跑！Ai-1 Comfort推出珍珠白、薄荷綠兩種選擇，定價79,800元(不含牌險)！Ai-1 Comfort+則推出閃亮銀、玫瑰金、星空藍三種選擇，定價84,800元(不含牌險)。宏佳騰智慧電車此次同樣祭出豐富預購禮回饋消費者的支持，凡於1/17-2/15預購Ai-1 Comfort車款即能獲得品牌風格安全帽及無線鑰匙保護套等好禮；預購Ai-1 Comfort+車款除可獲得品牌風格安全帽、無線鑰匙保護套外，更加碼贈送品牌藍牙耳機。

(中時電子報)