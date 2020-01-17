配合「2020台灣燈會」在台中，文化局於7大舞台區推出500場表演，絕對精采可期。(林欣儀攝)

迎接「2020台灣燈會」將在台中舉辦，台中市政府規畫7大舞台、500場表演接力登場，不論是舞蹈、歌唱或爵士樂等演出，一場接一場、要讓民眾大飽眼福。值得一提的是，文化局特別邀請英國「珍寶馬戲團」在后里主展區表演，副市長令狐榮達強調，絕對精采可期。

為燈會期間的表演活動宣傳，文化局17日舉辦記者會，由「極至體能舞蹈團」的編創舞蹈《聚光》演出揭開序幕。令狐榮達強調，今年台灣燈會在台中，市府規畫后里花博主展區將於2月8日至23日展出，副展區文心森林公園日前率先開展，此部分每周六、日及大型節日都有《童樂舞台》演出、「光之森林」則有街頭藝人的豐富表演。

文化局強調，《原藝交響燈區》舞台有原住民歌舞演出、《新囍同歡燈區》舞台則由新住民表演各國文化、《好神宗教燈區》舞台的表演具有宗教文化特色、《動物狂歡燈區》則由街頭藝人接力表演。另后里馬場有來自英國珍寶馬戲團的高空特技展演《璀璨盛夜》，堪稱「台灣首演」、「全球唯一」戶外高空特技秀，燈會期間每晚7時開演。

而配合燈會展出，后里主展區的主燈區旁主舞台、花舞館旁的地方采風舞台每天都有節目演出，其中，主舞台每日下午5到9點、每25分鐘表演一場次，節目內容包括紅遍海內外的「舞鈴劇場」、曾獲金曲獎肯定的「絲竹空爵士樂團」等，涵蓋國外特色團隊、國內知名團體與在地特色團隊等共109場。

文化局強調，今年燈會特別設計7台行動裝置，是結合藝術、科技與地方特色，並以新媒體藝術為基礎打造的「寶島炫光巡邏隊」，其演出絕對讓民眾驚喜。

(中時 )