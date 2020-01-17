韓市長的愛情摩天輪 美國廠商遞「投資意向書」

美商JRA總裁親赴高雄場勘。（高市經發局提供／柯宗緯高雄傳真）

高雄市長韓國瑜拋出的「愛情摩天輪」愈來愈有影！打造過美國佛州環球影城、加州樂高世界的JRA公司總裁Keith James及CUPKOVIC建築師事務所代表、也是旅美的高雄子弟彭俊立，近日到高雄遞交「愛情摩天輪暨複合商業開發案投資意向書」，有意打造「雙環無軸愛情摩天輪」，資金部分已經到位，但用地問題就等交通部點頭解套。

愛情摩天輪繼8月30日舉辦招商說明會後，吸引包括加、美、法、日、俄、香港等7個國家團隊興趣，並已主動提案，高市府評估過後提出4處建議開發基地，其中有3處位於亞洲新灣區內（多功能經貿園區第20工區）。

高市府曝光最新進度，由美國CUPKOVIC Architecture LLC 公司繪圖製作的「雙環無軸愛情摩天輪」已做好資金、規畫上的合作。「雙環摩天輪」分別為91公尺、76公尺的兩座摩天輪，有20多個車廂，可容納400人，搭配星級旅館、百貨商場、喜宴場地。

其實，這款「雙軸摩天輪」設計圖，來自高雄子弟彭俊立所設計，並交由美國CUPKOVIC建築師事務所繪製完成。彭俊立表示，由於特殊設計引起台灣出生現為美籍的William Yuan袁先生注意，並願意投資，更力邀在全球主題樂園景區規畫、博物館等項目總體設計與建造經驗豐富的美國Jack Rouse Associates （JRA）公司共同參與。

經發局指出，JRA公司大有來頭，在全球主題樂園界獲獎無數享譽盛名，像是美國家喻戶曉的六旗主題樂園（Six Flags）、佛羅里達州奧蘭多環球影城、加州樂高世界、香港海洋公園、亞特蘭大可口可樂新世界、上海世博會可口可樂館、休士頓航空中心747展館，以及位於阿布達比占地8.6萬平方公尺世界最大室內主題樂園的法拉利世界等。

經發局長伏和中表示，20工區土地部分，交通部尚未核定，雖然相關期程延誤，但這段時間高市府仍跟廠商保持聯絡，廠商也展現高度興趣。未來將以公開招標方式進行，公開評選綜合效益最佳，及對高雄最有益的方案及團隊。

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(中時 )