台中市警察局臉書粉專「TCPB局長室」年前推活動，20日24時前在「加強重要節日安全維護工作宣導特別節目-與局長有約」影片，貼文按讚＋留言，有5名幸運兒能獲警犬娃娃。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

迎接農曆新年，今年台中市警察局與知名樂高積木玩具公司合作，獨家首創「樂高警察樂園」，將在台灣燈會期間於副燈區文心森林公園曝光；警察局長楊源明17日於警察局臉書粉專「TCPB局長室」直播預告，當天邀小朋友當小警察，玩樂高警察闖關遊戲。

台中市警察局長楊源明指出，警察局與知名樂高積木玩具公司合作，以樂高城市及小小警察的概念作為發想，在台灣燈會期間，2月1、2、8、9日共4天，於副燈區文心森林公園共同舉辦「台中樂高城市–小小警察勇闖童趣樂園」闖關活動，現場開放民眾排隊依梯次參與闖關遊戲。

台中市警察局指出，小小警察勇闖童趣樂園闖關活動過關後，樂高公司與警察局將提供限量紀念品，詳細資訊將公布在台中市警察局臉書粉專「TCPB局長室」。另20日24時前在警察局臉書「TCPB局長室」的「加強重要節日安全維護工作宣導特別節目–與局長有約」影片，貼文按讚＋留言，有5名幸運兒能獲警犬娃娃。

局長楊源明表示，今年「加強重要節日安全維護工作」，時間自16日22時至30日24時止，為期15天，實施「維護金融機構安全」、「民眾舉家外出住居安全維護」、「鉅額提（存）款護鈔」等工作項目，讓民眾感受警察維護治安、保護人民居住及財產安全的決心。

(中時 )