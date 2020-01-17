16日5G首波競標正式落幕，總標金高達1380.81億元，遠東集團董事長徐旭東表示，5G標金很貴大家都哇哇叫，不過卻很滿意遠傳分別在5GHz及28GHz兩個頻段拿下80MHz及400MHz的頻寬。

原本5G第一階段競價預計會在農曆年後才到一個段落，不過在昨（16）日的第1回合就結束，也就是在261回合就直接結束，不過標金總和可是全世界第一貴的天價1380.81億元。

對此徐旭東表示，標金全球第一貴是因為政府「聰明過頭了」，讓電信業者「自相殘殺」藉此標出相當漂亮的金額，不過他對於遠傳標到的頻段及頻寬很滿意，因為在80MHz上差距不大，以下就會有些不足，所以認為遠傳標得很漂亮。

而談到外來資費問題，徐旭東表示各家業者互相競爭，獲利最大的絕對是消費者，也就是暗示著可能想貴也貴不起來，不過他也呼籲政府，能參考美國的5G基金，提撥標金協助業者進行5G建設及創新應用服務。

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(中時電子報)