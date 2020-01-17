英語村老師以幽默、風趣的全英語話劇表演，提醒老師身體健康的重要性。（張亦惠攝）

嘉義縣長翁章梁17日在文光國際英語村宣布自109年度起補助40歲以上教師健康檢查費用，有鑒於教師在工作期間病倒的案例時有所聞，嘉義縣政府109年度起編列預算，補助全縣各級學校40歲以上專任教師、專任運動教練及專任輔導教師，每人每2年1次健康檢查費用，預計有2426名教師受惠。

17日活動由竹崎國小帶來的迎賓舞蹈開場，接著由英語村老師以幽默、風趣的全英語話劇表演，提醒老師身體健康的重要性。翁章梁表示，老師是教育最重要的資產，唯有健康的老師，才有健康的學生，希望老師們透過定期身體健康檢查，了解自己的身體狀況，並採正確處置，希望藉由這項政策，確保教師身心健康，繼續為嘉義縣的教育努力。

嘉義縣政府109年編列預算，補助全縣各級學校40歲以上專任教師、專任運動教練及專任輔導教師，每人每2年1次健康檢查費用，每次最高3500元，預計補助2426名教師，每年費用約424萬5500元，教育處長陳添丁指出，藉由定期健檢凸顯預防勝於治療的概念，也讓學校教師都備感窩心。

(中時 )