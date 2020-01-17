陳師孟請辭透過陳菊 陳菊：轉交一封信給總統 16:192020/01/17 中時 曾薏蘋 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 監委陳師孟雖然請辭，但監院與司院間的院際爭議，仍難以平息。（圖／報系資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 監察委員陳師孟請辭，總統府今表示，陳教授在本週一透過總統府秘書長陳菊向總統表達辭意。陳菊表示，卻有透過他轉交一封信給總統，所以不知道內容。 總統府指出，總統已表達慰留、盼陳師孟能做完本屆任期的態度，但也會尊重當事人最後的決定。但目前總統府尚未收到監察院正式送來的相關文件。 陳菊今被問到陳師孟透過您嗎？陳菊表示，「他來府找我，給我一封信轉交總統」；被問到所以不知道信的內容？陳菊表示，對，她不知道。 府方表示，因為尚未收到辭呈，所以目前還不算辭職獲准。 (中時 ) #陳菊 #總統 #陳師孟 #總統府 #監察 也許您會感興趣 推薦閱讀 陳師孟擬約談法官 司法院長許宗力痛批：破壞法治 11:372020/01/14 政治 選戰結束 蔡英文陳菊今連袂拜訪李登輝 21:162020/01/14 政治 許宗力要陳師孟勿政治獵巫 04:102020/01/15 政治要聞 陳師孟將先諮詢憲法學者 04:102020/01/15 政治要聞 反滲透法上路 蔡英文：將公告違法和不違法樣態 15:042020/01/15 政治 蔡英文遭媒體指改國號 府駁：胡亂指控 19:342020/01/15 政治 獨家》陳師孟在許宗力挺法官前請辭監委 已獲蔡英文核准 23:252020/01/16 政治 全台法官大反彈 陳師孟辭監委 02:262020/01/17 政治要聞 陳師孟選後辭遭質疑選舉考量 柯建銘反駁：尊重當事人 12:202020/01/17 政治 監委請辭究竟誰批准算 林濁水提醒小英別亂了套 12:552020/01/17 政治 政治熱門新聞 罷韓最新民調 網看數據嚇死人 - 政治 LSE賀電烏龍 彭文正罵完發現：改文了！ - 政治 驚！罷韓竟連民進黨也難擋 李正皓爆高雄網友訊息 - 政治 鳥卦師卜高雄罷韓得到驚人結局 網傻眼 - 政治 這件事讓詹江村改變想法：抱歉館長 我不撤告了 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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