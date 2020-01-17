監察委員陳師孟請辭，總統府今表示，陳教授在本週一透過總統府秘書長陳菊向總統表達辭意。陳菊表示，卻有透過他轉交一封信給總統，所以不知道內容。

總統府指出，總統已表達慰留、盼陳師孟能做完本屆任期的態度，但也會尊重當事人最後的決定。但目前總統府尚未收到監察院正式送來的相關文件。

陳菊今被問到陳師孟透過您嗎？陳菊表示，「他來府找我，給我一封信轉交總統」；被問到所以不知道信的內容？陳菊表示，對，她不知道。

府方表示，因為尚未收到辭呈，所以目前還不算辭職獲准。

(中時 )