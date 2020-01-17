中壢警分局防搶演練過程逼真。(中壢警分局提供／呂筱蟬桃園傳真)

為提升春節期間金融機構安全，中壢警分局與聯邦銀行高榮分行合作，舉行實警防搶演練，過程逼真，藉以提升銀行自我防衛能力。

演練過程分兩階段，第一階段演練是模擬歹徒尚未下手前，先行選定犯案目標的情況，這是為了要讓銀行警衛平時就保持警覺，先期發現行跡可疑人士並通報警方及時到場；第二階段則是歹徒實際下手犯案搶劫銀行的情境，此階段重點在銀行行員於被搶當下，仍要保持鎮定通知警方，並爭取時間讓警方趕赴現場；第三階段則是逮捕歹徒後之相關處置。

警方特別挑選長相兇惡的同仁扮演搶匪，一走入銀行即大喊「搶劫，把錢交出來！」，並掏出手槍直指櫃台行員，銀行內氣氛瞬間陷凍結，連行員小姐事後都表示警察同仁動作表情像當到位，好像真的被搶了一樣。

中壢警分局分局長劉印宮表示，防搶演練活動目的有二，一為提升預防犯罪知能，另為強化及時反應能力，農曆新年期間，警方將加強「防竊、防搶、防詐騙」及巡邏、守望等勤務，讓民眾過個平安的春節。

(中時 )