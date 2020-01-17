此次總統大選中引起熱烈討論的韓國瑜隨身護衛，有「特勤吳彥祖」之稱的林政宏將在18日晚間12點前歸建特勤中心，未來會再跟著誰引起外界關注。有消息指出，特勤中心有可能讓林政宏納入新任副總統賴清德的警衛室，520正副總統就職典禮後，就能看到賴清德和林政宏的雙帥組合。

中選會在今天公告正副總統候選人名單後，原來的3位候選人維安編組將在18日晚間12點前歸建，僅留下蔡英文和賴清德的維安編組。而根據規定賴清德的維安規格也將提升為副總統規格，人員會大幅增加。520宣誓就職當天，提升為正式副總統維安編組，設立副總統警衛室。

國安人士指出，國安局在大選期間，配賦給各組正副總統候選人的特勤人員，總數都是55人，其中1人擔任組長，分派總統候選人及副總統候人的特勤人員各為27人，目前在賴清德身邊的國安局特勤人員就有27位，明天起將會由特勤中心、第一警官隊以及警衛大隊調派人員陸續進行編組，到宣誓就職後，就會正式成立警衛室，人數將達到約50到60人左右。

由於增加的特勤人員是抽調各單位有經驗的軍警人員來擔任，因此今天晚間結束韓國瑜特勤任務，歸建到第一警官隊的林政宏，也有可能會被選派執行副總統賴清德的特勤隨扈任務，屆時就會出現賴清德與林政宏的「雙帥組合」。但國安官員也表示，大選維安任務很累很辛苦，林政宏歸建之後應該會先休息一下，到時候再看警官隊的調派而定，暫時仍不確定。

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(中時電子報)