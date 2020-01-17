由「金鐘視后」天心攜手鍾承翰主演的律政職人劇《最佳利益》，1月18日起每週六、日晚間10點中天娛樂台播出。天心飾演個性強硬、只幫當事人爭取最佳利益的王牌律師方箏，是勝訴率百分百的律界一姐。從未演過律師角色的天心，對角色一見鍾情，看完三集劇本便答應演出，她認為方箏冷靜沉著、有智慧、有原則，勇敢又堅強，必須努力到用盡全力，才能展現毫不費力的一面，這也是詮釋角色的挑戰之一，「要演得不費力，但其實花很多力氣。」

戲中天心不在意他人想法，戲外卻有各種小劇場，她笑稱除了背法條外，最令她印象深刻的一場戲，是要在鍾承翰面前摳腳，她為此糾結不已，「拍戲前一整個上午都很掙扎，在想怎麼摳得美，還問導演一定要摳腳嗎？」

鍾承翰飾演的菜鳥實習律師陳博昀，從小發願要實現社會公平正義，他認為方箏是一座冰山，「陳博昀應該最想跟她（方箏）說，方律希望妳可以開心地笑一個。」他透露之後陳博昀會逐漸對方箏改觀，請觀眾期待，他笑稱：「就看我這份熱血怎麼去融化這座冰山。」

《最佳利益》預告。（影片／中天提供）

《最佳利益》為台灣首部結合刑案、推理、懸疑的「律政職人劇」，由知名製作人陳慧玲製作、導演林立書執導，以及「金鐘視后」天心與鍾承翰主演，更集結超過20位金鐘、金馬演員齊聚。故事以法律個案的方式推進，藉由案件的鋪排與相扣，演繹出律師們的工作樣貌與出庭風采，並透過一群菜鳥律師鍾承翰、楊銘威、程予希、陳怡嘉、黃浩詠的相互較勁，完整呈現出律師事務所的冷暖遭遇。想看更多天心、鍾承翰的精彩演出，敬請鎖定中天娛樂台每週六、日晚間10點、《最佳利益》。

(中時電子報)