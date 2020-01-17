交通部去年修正「小型車附載幼童安全乘坐實施及宣導辦法」，幼童搭乘汽車時須後向式安全座椅，由1歲以下或體重未滿10公斤幼童，將修改為2歲以下皆須使用，否則可罰1500至3000元，預計今年9月上路。

根據美國兒科醫學會研究，因0至2歲幼兒脖子頸還沒發育完整，所以當事故發生時，會因為「甩鞭效應」使脖子斷裂，造成傷亡，因此後向式乘坐的安全性將高於前向式。

交通部表示，國內12歲以下兒童乘坐小型車因未使用保護裝備（安全帶、安全座椅）造成的傷亡人數不低，經濟部標準檢驗局參酌學者專家、業界廠商意見，並衡酌國際趨勢與產業現況，已修訂後向式兒童座椅重量規定，交通部去年6月邀集產官學界召開會議，各方獲得共識。

交通部路政司指出，這次修法規定2歲以下幼童，搭車時都要安置於後座臥床或後向幼童用座椅，考量時空環境不同，刪除體重規定；而2歲至4歲，且體重10至18公斤者，應坐於車輛後座幼童用座椅，建議家長優先選用後向式幼童用座椅。年齡4至12歲或體重18至36公斤的兒童，仍應坐於車輛後座並依規定使用安全帶，此規則不變。

交通部強調，考量該辦法修正施行的時候，國內應該要有檢測合格且符合法規的產品讓家長購買，因此施行日期至少會配合經濟部標準檢驗局制定產品相關規格檢測之後，再行確定實施日期，目前以9月上路為目標。

(中時 )