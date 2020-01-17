中租-KY（5871）公告2019年自結合併營收591.32億元，歸屬母公司稅後淨利154.69億元、每股盈餘11.65元，三者齊創新高，連2年賺逾1股本。展望今年，中租將加速國際化布局，預計於印尼新設租賃公司，並在中國大陸、馬來西亞、菲律賓、柬埔寨等地增設據點。

中租今年營運維持亮麗成長動能、續創歷史新高，績優表現亦帶動員工年終獎金增加。中租表示，今年年終獎金平均將達7～10個月，表現優異的業務人員則可望達12～15個月，整體平均加薪幅度約3％，績優員工則可達5％。

中租2019年12月自結合併營收59.28億元，月增11.25％、年增28.13％，改寫歷史新高。歸屬母公司稅後淨利12.68億元，月減7.84％、年增15.51％，每股盈餘0.96元，低於11月1.07元、優於前年同期0.85元，雙雙改寫同期新高。

合計中租2019年第四季自結合併營收163.77億元，季增7.15％、年增21.37％，改寫歷史新高。歸屬母公司稅後淨利39.9億元，季增3.29％、年增19.58％，每股盈餘3元，優於第三季2.91元及前年同期2.59元，雙雙改寫歷史次高。

累計中租2019年全年自結合併營收591.32億元，年增17.16％。歸屬母公司稅後淨利154.69億元，年增15.68％，每股盈餘11.65元，優於前年10.37元，三者齊創歷史新高、且連2年賺逾1股本。其中，台灣、中國大陸、東協地區獲利分別年增16％、8％及18％。

中租-KY董事長陳鳳龍表示，今年將延續過往策略，秉持多元利基市場、運用差異化創造高價值，並在利基市場策略下落實數位化，精進另類徵信、衝刺消金潛在市場。同時，將與策略夥伴合作，於印尼首都雅加達合資設立租賃公司，將東協進軍市場推升至6國。

此外，中租亦將拓增東協市場營業據點，預計在馬來西亞的亞羅士打（Alor Setar）、實兆遠（Setiawan）、瓜拉登嘉樓（Kuala Terengganu）、淡馬魯（Temerloh）、昔加末（Segamat）合計增設5處行動辦公室。

菲律賓方面，中租規畫在八打雁省利帕市（Lipa Batangas）增加1家分公司，原柬埔寨的金邊總部則擴大營運、搬遷至新大樓，並增添1處服務據點。

中國大陸方面，中租持續擴充市場深度與廣度，規畫在既有發展成熟的重慶、天津、南京分公司，進一步細分服務地理範圍、增加3家分公司，以更完善滿足客戶需求，將服務網點合計拓增至近50處。

除了地理區域布局，中租近年在中國大陸也擴大服務範疇，成立專門事業單位，包括營建運輸金融業務、醫療服務、汽車租賃、漁業金融與供應商合作等。

(時報資訊)