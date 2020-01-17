美中簽署第一階段貿易協議後利多出盡，投資人等待新題材帶動，周五南韓KOSPI指數收漲0.11%，為2,250.57點，早盤一度漲0.92%，創下15個月新高。本周韓股收漲2%，為連續第2周收高。南韓央行宣布維持基準利率不變，此決議符合市場普遍預期，投資人反應平淡。韓元收漲0.15%，報1,159.4美元；本周韓元漲0.2%。

(時報資訊)