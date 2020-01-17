中信金(2891)2020年「儲備幹部計畫」（Management Associate Program，簡稱「MA計畫」）及「Rising Star暑期實習計畫」招募活動即日起正式啟動！本屆MA計畫新增「金融科技投資組」，預計延攬11個組別、逾60位海內外跨界菁英，基本門檻為學士（含）以上、具備跨領域多元背景、中英文流利，甚至通曉日語或東南亞語系的人才。待遇挑戰百萬年薪。

今年中國信託金控「MA計畫」共開放11個組別，金控除了經營管理、財務管理外，為加速金融科技發展腳步，新增「金融科技投資組」，將有機會於各子公司投資事業體系歷練，和矽谷、倫敦及亞洲頂尖FinTech、X-Tech產業投資者及創業家交流，從中了解金融科技應用發展。金控旗下子公司中國信託商業銀行將個人金融組更名為「場景金融組」，積極培育將數位金融落地應用日常生活的場景金融設計人才，加上原有的國際金融、資本市場、數位金融、數據科技、風險管理，以及台灣人壽保險公司的保險數位、投資交易組，預計延攬超過60位海內外跨界菁英加入中信金控。

中信金控MA第一年即有機會挑戰百萬年薪，兩年培訓合格、升任經理後，薪資更將大幅成長，日後有機會享有「現金增資員工認股」及「員工持股信託」等多元的獎酬機制留才。兩年的MA養成計畫提供量身打造的金融專業及共通學程，透過輪調培養專業能力，並以高階主管導師制度幫助MA提升思考格局，有機會參與美國賓州大學華頓商學院大師講座及全球論壇，開拓國際視野，提供年輕世代在全球金融業一展長才的舞臺。

通過層層考驗脫穎而出的MA結訓後將升任經理，成為獨當一面的專業經理人。歷任學長姊有勇闖印度的法人金融MA柳柏亙，擔任新德里分行行長特助，肩負中國信託南向市場布局先鋒，並在近期回到總行國際企業融資單位，繼續開創與眾不同的國際視野；個人金融MA劉凡瑄主修中文及經濟，曾在會計師事務所工作，加入MA不到五年便已升任數位場景部門之主管職，主導商業客戶合作開發與經營。

(時報資訊)