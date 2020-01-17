遠東商銀（2845）持續精進客戶服務，今年除整合原有消金、財富管理及分行、保代等事業群為個金事業群，打造以客戶導向驅動的組織外，並預計在1月30日推出數位智能客服，盼提供客戶零時空限制、客制化且操作便利的智慧服務互動平台。

遠銀致力提供客戶最佳服務體驗，在甫落幕的卓越客戶服務大獎中，遠銀客服中心風光拿下3項團體獎及8項個人獎，並獲台灣客服中心發展協會認證推舉為台灣區代表，並入選大中華區客戶中心聯盟「最佳服務創新企業」，為連3年獲國內外專業評鑑機構肯定。

由台灣客服中心發展協會主辦的卓越客戶服務大獎，旨在表揚表現優異的企業客服中心與從業人員，以提升台灣客服產業在服務創新、系統創新及運用、營運管理、客戶關係管理、行銷管理、客戶體驗等服務構面水準，由公證單位共同進行嚴格專業審核。

在此跨產業競爭激烈角逐的獎項中，遠銀客服中心一舉獲得「最佳服務創新團隊」、「最佳客服技術支援團隊」、「最佳訓練團隊」等3項團體獎，並有8位同仁獲得個人獎，於服務、銷售、技術、訓練、管理、創新等全方位獲肯定，為頒獎典禮上的大贏家之一。

遠銀執行副總經理林建忠表示，客戶滿意與專家評鑑肯定，為遠銀打造最佳客戶服務平台的最大動力。遠銀持續完善客服平台，將於1月30日推出數位智能客服，盼提供客戶零時空限制、客制化且操作便利的智慧服務互動平台。

(時報資訊)