華碩(2357)、國立嘉義大學高齡管理研究中心以及財團法人商業發展研究院今日攜手於台大醫院國際會議中心舉辦「健康穿戴與智慧醫療解決方案—社區照護合作計畫」啟動儀式暨研討會，促成智慧醫療產業界更進一步的產官學交流與合作。

「健康穿戴與智慧醫療解決方案—社區照護合作計畫」，即是積極配合政府單位在高齡產業社區與長照政策的方向，整合產官學資源，進一步從原先以疾病診治為主體的健康照護體系，延伸至預防醫學、社區快篩、疾病照護與身心功能發展的全方位視野，提供樂齡族有效的健康檢測與管理之完整解決方案。

華碩近年聚焦在健康穿戴與智慧醫療解決方案，並與多家新創公司（如超象科技，已通過TFDA認證的攜帶式超音波設備）及醫材業者組成「智慧醫療產業大聯盟」，結合華碩自身的軟硬體整合優勢與前瞻科技（如人工智慧、雲端與數據分析）的研發能力，實際結合社區照護及居家訪視場域之驗證，以期能更貼近醫療端與使用者的需求與要求。

嘉義大學高齡管理研究中心除有豐富的雲嘉南銀髮居家訪視執行經驗外，更擁有國內外相關專家的人才庫，能對產品與服務模式由在地化與國際化的角度提供完整諮詢建議。

商業發展研究院則為國家級服務業研發智庫，在高齡照護與長照新商機調研領域已有相關實例累積，包含台、日、歐、美皆有產業與學術單位合作專案執行中，可在此場域驗證計畫提供國內外案例及創新商業模式分析建議。

華碩全球資深副總裁謝明傑表示，未來目標希望能夠尋求更多醫療新創公司的合作，以「智慧醫療產業大聯盟」的形式，在全球智慧醫療產業即將起飛的時刻，結合華碩現有在研發、品牌及通路上的優勢，以及各新創公司在不同產品與服務領域的研發能量，攜手在國際市場發光發熱，再創科技新價值。

(時報資訊)