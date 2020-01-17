苗栗縣長徐耀昌出席活動，與小朋友合照，給予精神鼓勵。（台電苗栗區營業處提供／巫靜婷苗栗傳真）

台電苗栗區營業處16日晚間舉辦員工歲末聯歡晚會，增開2桌邀請家扶中心的學童一起圍爐，學童上台演出同樂。（台電苗栗區營業處提供／巫靜婷苗栗傳真）

台電苗栗區營業處16日晚間舉辦員工歲末聯歡晚會，除邀請地方首長、民代外，特別增開2桌，邀請家扶中心的學童一起圍爐、同樂，並致贈每名小朋友1200元獎助金，鼓勵向學。

台電苗栗區營業處指出，餐會上，由家扶中心的葉小妹妹帶來琵琶獨奏「彝族舞曲」，樂曲動聽贏得全場熱烈掌聲；黃阿嬤也帶著孫子、孫女3人，合唱「天在下雨我在想你」，動人的歌曲、歌聲及弦律，氣氛十分感人；縣長徐耀昌出席活動，與小朋友合照給予精神鼓勵。

台電苗栗區營業處處長胡忠興表示，餐會邀請家扶中心的學童，除了讓這些小朋友享受佳餚和感受年節的歡樂氣氛外，也安排他們表演節目，同樂之餘，也可藉著表演，讓小朋友得到自我肯定，建立自信心，另外每個節目均有3000元獎金，以資鼓勵。

台電苗栗區營業處16日晚間舉辦員工歲末聯歡晚會，增開2桌邀請家扶中心的學童一起圍爐，學童上台演出同樂。（台電苗栗區營業處提供／巫靜婷苗栗傳真）

家扶中心主任湯鳳琴表示，弱勢族群格外需要社會關心，家扶的學童和一般孩子一樣，渴望在年節中和家人一起圍爐，享受團圓的幸福，感謝台電苗栗區營業處的愛心，讓這些小朋友度過1個難忘的歲末聯歡晚會，溫暖了彼此的心

(中時 )