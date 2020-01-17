京城建設推出的「京城逸文苑」，位於高雄文化中心生活圈，社區藝文氣息濃厚，銷售房屋除了舉辦藝文活動之外，17日更引進擁有微縮模型奧斯卡獎「濱松微縮大賽」雙料冠軍的鄭鴻展14件作品，要為農曆年的高雄，帶來國際性的藝術視野。

國際微縮模型大師鄭鴻展精選的14件微縮作品，17日下午在京城逸文苑開箱展出，由京城建設總經理陳添進、微縮大師鄭鴻展、銀水莊公司總經理張永義等人，共同揭幕，由於鄭鴻展的作品曾在台北華山、松菸成功展出，此次首度南下高雄展出，吸引許多粉絲前來「追微」。

最受矚目的作品之一是「謝謝你照顧我」，該項作品在2016年日本靜岡縣濱松市舉辦的第5屆「濱松微縮大賽」，獲得自由創作、與人氣票選等2項冠軍，鄭鴻展介紹這個耗費3個月才完成的作品時指出，當初只是想要創作一項作品，致贈給他的忘年之交的日本好友芝原秀夫，因為，芝原秀夫經常送給他玩具。

鄭鴻展表示，如果不是芝原秀夫經常送給他玩具，「我也可能不會走向微縮創作這條路」，後來，一位友人問他「為何不先參加比賽？」就這樣因緣際會，成為擁有微縮模型奧斯卡獎「濱松微縮大賽」的雙料冠軍，此時，他的微縮模型經歷，還未滿1年。

如今，他除了室內設計的本業之外，也持續投入微縮模型的創作，光是從2015年迄今，作品就達40件，鄭鴻展表示，他是台灣微縮模型產業的第一人，也是台灣微縮模型創作數量最多的。

他也對現場許多微縮模型的粉絲，提出建議，如果有興趣入門微縮模型的世界，可以購買包括Wastes Scene和Hobby Corner等書籍，自行練習，「做中學」，同時，隨時在生活中，尋找創作靈感，至於材料的選用，可以就地取材，像他的創作材料，許多都是回收物品。

(工商 )