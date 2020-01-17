歐盟駐中國大使Nicolas Chapuis表示，歐盟與中國之間的投資協議談判正在取得進展，經過6年的談判已進入關鍵階段。

他17日在北京舉行的新聞簡布會上指出，談判每月均取得進展，歐盟將在協議中為歐洲企業尋求更寬的中國市場准入。中國政府向他保證中美簽署首階段貿易協議，不會影響到歐洲企業。

歐洲企業呼籲歐盟決策者加強對中國策略，為歐洲企業爭取一個公平的競爭環境。歐盟貿易執委表示，歐盟將評估美國和中國達成的貿易協議是否符合WTO規則。

(工商 )