中研院生物化學研究所特聘研究員陳慶士2018被爆出8篇論文造假，辭去美國俄亥俄州立大學教職，中研院今（17）日發布聲明表示，此事確定違反學倫規範，院方予以懲處，10年內不得申請及合作中研院各類學術活動及研究計畫，更不得使用院內學術行政資源，也不得兼任院內各項職務，並且追回在中研院任職期間內獎金。

國際重量級學術期刊《科學》在2018年報導指出，俄亥俄州立大學發表一份長達75頁的報告，指出陳慶士8篇論文當中的14個研究範例，被發現犯下圖資處理不當，以及蓄意篡改資料的罪名。調查更發現，陳慶士實驗室並沒有存放實驗日誌，只有個人每周進度報告，並沒有正在進行實驗的每日進展報告。

中研院表示，事發至今，歷經院內1年8個月審議，經二級倫理委員會審議，確定陳慶士違反《本院研究人員及研究技術人員倫理規約》（以下簡稱《倫理規約》）第5點規定，而陳在任職中研院期間發表的22篇論文中，有4篇論文涉及數據及影像造假，違反學術倫理規範。

中研院指出，院方做出的懲處措施為：10年內不得申請及合作院內各類學術活動及研究計畫、不得使用院內學術行政資源、不得兼任院內各項職務；過去其任職中研院期間，也就是在2014年8月至2018年3月的學術績效，不得評為第2級以上。據此，中研院將追回這段期間的相關獎金。

中研院強調，這起學倫案件嚴重損及學術形象，更負面影響國家學術競爭力，院方不僅嚴謹調查處置外，也強化事前預防機制，積極捍衛學術研究的基本價值。

中研院並指出，2017年成立「研究誠信提升計畫」，目的在於強化研究倫理教育機制，並提供研究誠信諮詢服務，截至2019年止，針對院內外人士已辦理14場講座及訓練課程，逾千人次參與，同時也強化國際合作，2019年6月參與第6屆世界誠信大會，掌握最新學倫標準，盼讓謹守本分、兢兢業業的同仁了解什麼可以做、什麼不能做，積極加強學術倫理的審議、維護及教育宣導。

(旺報 )