乱彈阿翔、浩子、創作樂團「害喜喜」、台語饒舌樂團「勞動服務」在公視《台灣金頌》討論故鄉跟成長環境，對自己音樂的影響，宜蘭出身的乱彈阿翔分享起自己的年少回憶，說道當初因為在台北玩樂團的機會比較多，所以決定搬到台北打拼，「一定要有必死的決心，玩樂團的人應該都是這個心態。」乱彈阿翔演唱一首自己為了家鄉所寫的歌《內心的話》，提到自己家在宜蘭開雜貨店，青春期時見到辣妹來買蛋就整個人頭暈，常會把錢算錯，明白自己不是做生意的料，因此專心從事音樂創作。

台語饒舌樂團「勞動服務」表演即興饒舌。（公視提供）

出身彰化的浩子分享自己的主題歌單，其中有一首江蕙的《媽媽歌星》，表示自己的母親職業是導遊，還需要在遊覽車上一邊唱歌、一邊賣藥跟羊奶片，「我從小吸收這種養分，雖然後來沒有變導遊，但是我主持旅遊節目一樣也是帶大家出去玩。」乱彈阿翔則笑說兩個職業都是靠嘴巴吃飯。

獨立創作樂團「害喜喜」團名是為了沖喜。（公視提供）

創作樂團「害喜喜」曾共同創作國片《血觀音》電影主題曲《滿樹翠碧》，提到團名的由來吉他手巫康裘表示原本團名想取為「害喜」，在決定的那天去吃了越南料理，遇到一隻大飛蟲掉進湯裡死了，回去練團室的路上車子又壓到一隻死老鼠，因此決定沖個喜，於是又在團名中多加個喜字竟成了「害喜喜」。

(中時 )