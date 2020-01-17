鄧紫棋（G.E.M.）推出全創作專輯《摩天動物園》，日前上POP Radio《Fun Music》宣傳，談及新歌〈好想好想妳〉，鄧紫棋笑說「我還保有一顆少女心」，爆料自己從小喜歡看愛情小說，「我對童話、婚姻、愛情有太多憧憬」，即使在感情中曾遭遇挫折，她認為受傷也是愛情的一部份。鄧紫棋坦言痛苦時也曾質疑上天「為何要給我這些考驗？」但事過境遷後和他人分享經歷，發現自身的經驗能鼓勵到其他人，讓她忽然明白生命的美麗和上帝的偉大，「把不好變好的，像是把糞便變成肥料」。

新專輯中鄧紫棋一肩扛起專輯製作人、詞曲創作人三重身分，連MV拍攝也提供許多idea，鄧紫棋自嘲「導演應該都很想揍我」，自曝每次拍完MV「寫好幾頁超長修改建議給導演」。至於是否想挑戰擔任MV導演，鄧紫棋坦言曾試過，但兼任導演工作量實在太大，「演戲時還要管怎麼拍，反而會分心」，但她鬆口可嘗試共同製作，「我在後期能發揮比較多貢獻」。

鄧紫棋（中）帶新輯《摩天動物園》來到POP Radio，李明依（左）、蔣同慶（右）讚她經歷風雨對人生有更多體悟。（POP Radio提供）

有現場女王封號的鄧紫棋舞台上氣勢強，卻自曝「膽子超小」，特別怕動物、高度、速度等元素，她透露〈摩天動物園〉MV有一幕是蛇要在她臉上爬，沒想到工作人員拿出真蛇，「我狂尖叫！還自我心理輔導30分鐘」，最後鄧紫棋怕「妨礙大家收工」，才鼓起勇氣進行拍攝。此外吊鋼絲也讓鄧紫棋十分害怕「我在空中一直狂叫」，幸好劇情本來就需要，讓她自嘲是「本色出演」。

對於許多歌迷頻敲碗新演唱會，鄧紫棋笑說「希望2020年能滿足大家的願望」，但她也求饒表示「剛發完新專輯，讓我先喘口氣好好過年」，主持人Emily戲稱鄧紫棋才發專輯「就像孕婦生完要坐月子」，讓鄧紫棋贊同表示「我可能還要坐10個月」，呼籲歌迷這段時間先熟悉新歌，可到她的YouTube頻道「GEM鄧紫棋」觀看MV，更幽默表示「破億MV越多越好！」

(中時 )