首位民進黨籍山地原住民立委當選人伍麗華，選後被指新北烏來的樁腳涉賄，網路上又傳出「伍麗華是伍澤元的女兒、沒有原住民身分」。伍17日在臉書澄清，指出涉賄者非她的「樁腳」，而是其他陣營支持者；她是原住民，和前屏東縣長伍澤元沒有親戚關係。

16日媒體報導，伍麗華在新北烏來的樁腳，涉嫌在選前以每桌4000元代價舉辦2場餐會，並要求與會者支持伍麗華；台北地檢署帶回21人偵訊，游、高2人以2萬元交保，其餘請回。

伍麗華指出，她聽到這個新聞時也嚇一跳，新聞中所指的「烏來某協會高姓理事長」並非她的「樁腳」，而是其他陣營支持者。她的競選團隊也查證確認，沒有提供任何經費給烏來的支持者；她將密切了解後續情形。

另外近日BBS站「批踢踢」也傳出「伍麗華是伍澤元的女兒」及「伍麗華其實沒有原住民身分」等文章，她澄清與已過世的前屏東縣長伍澤元沒有任何親戚關係；她一出生就登記為山地山胞身分（後正名為原住民），關於她的家庭中時等許多媒體都曾報導過。

伍麗華指出，她是政治素人，選舉沒有花招，更一再宣示「不買票，不賣票」，她以名譽保證，一定禁得起檢驗。關於不實假消息希望可以停止，若之後仍有刻意渲，將採取法律行動捍衛個人和家人的名譽。

(中時 )