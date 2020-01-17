學測國文出題被讚爆！解題教師表示，今年學測國文取材多元、設計用心、涵蓋面廣，文學傾向和學術導向比去年強；除了考點精準，最重要的是，並沒有「為素養而素養」，沒有因為跨領域而失去學科本質，總體而言是一份鑑別度非常高的考題。

成功高中教師李仁展表示，雖然近年學測要求跨領域、素養題，但今年考題卻回歸比較傳統的國文學科本質，文學傾向比前兩年高，考了聊齋誌異、蘇軾宋詞、朱光潛〈文學的趣味〉、對照洪醒夫〈散戲〉與白先勇〈遊園驚夢〉、蔣渭水〈入獄賦〉等。另外基礎題方面也考了現代詩的意象與象徵、古典韻文中的隱逸遁世意象，意味著課本基本知識還是非常重要，學生不能只讀課外的東西而偏廢課文。

中山女高教師李明慈大讚「陸游熬粥」這一題表、圖、文三種文本組合又呼應時事，題目出得非常精彩，又沒有失去學科本質；基努李維《駭客任務》隱喻經濟指標掩蓋的事實，也是跨領域的佳作。

李明慈也表示今年選材多選大家，如黃春明〈心裡的桃花源〉、哈佛教授桑德爾〈正義：一場思辨之旅〉，第9題考填詞，素材是小說、戲曲跟史書，能夠找這樣的素材，非常不容易。另外也考荀子、莊子、韓非子的重要觀念辨別，文意敘述和題幹都非常精確，整體而言今年布題很好，非常全面，沒有遺漏。

建國高中教師周杏芬表示，今年國文難度比去年高，但是非常多元、鑑別度高，能用知識整合學術探究情境，例如談宋詞元曲、甲骨文等，而不只是單純從閱讀題裡擷取答案。她特別提到王德威這一題的表格形式，反映了108課綱未來大考卷卡合一的趨勢。

周杏芬說，難能可貴的是去年沒考的國學常識和應用文，今年也「考回來了」，還不只一題，表示大考中心有聽到老師和學生的回應。

中正高中教師張青松表示，蔣渭水仿蘇軾〈赤壁賦〉寫的〈入獄賦〉，指政府應該對人民保持溫暖的心，而不是像蚊子一樣吸血，讓人聯想到今年大選年或是香港運動，不但有文學性又富有現實政治性。

教師們表示，今年國文學測鑑別度非常高，不但題目難，還有誘答和陷阱，所以應該不會發生去年國文「頂標跟前標」都是13級的情況。

(旺報 )