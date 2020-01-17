騎乘電動自行車違規處罰新制去年10月上路迄今，台中警方統計去年10月至11月，騎乘電動車民眾，不戴安全帽遭罰佔最多數，共計6479件，其中外籍人士遭取締4220件，比例竟達65．13％；台中市交通大隊首創菲、越、印、泰等4國語言宣傳影片，盼有效降低外籍移工，電動自行車交通違規發生率。

台中市交通警察大隊日前經人力仲介公司協助舉行交通安全講座，會中透過影片向外籍移工宣導，騎乘電動自行車未戴安全帽、路口未減速慢行、逆向行駛、行駛禁行機車道、未依兩段式左轉及行人任意穿越車道等違規狀況。

林沐弘說，為了保障外籍移工用路安

台中市交通警察大隊長林沐弘指出，多數移工因語言隔閡、不諳法令遭警方開單受罰頻繁。

全，同仁拍攝多國語言版的交通安全宣導短片，讓離鄉背井、不熟台灣交通法令的外籍移工，對用路環境加深印象，有效降低事故發生。另加強重大節日安全維護工作從16日22時至30日24時止，為期15天，「交通順暢」仍是執法重點工作之一。

(中時 )