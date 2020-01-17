元月2日空軍UH-60M黑鷹直升機失事，其中政戰局副局長于親文也不幸罹難。由於于親文將在今年下半年屆齡退伍，卻因遇上這件憾事，出現副局長空缺。國防部長嚴德發為了表達對于親文的不捨與尊重，下令在于親文葬禮未舉辦前，政戰局副局長人事「不准提也不能提」，但日前卻有政戰少將提早委由各方人事積極運作，消息傳出，引起軍方高層相當不悅。

于親文2017年接任政戰局副局長，為政戰局首位空軍出身的少將，過去曾任空軍司令部政戰副主任、空軍作戰指揮部政戰主任、國防部政戰總隊總隊長等職務。

去年9月1日，前政戰局長黃開森中將屆齡退伍，由于親文代理局長，由於于的表現與處事相當受到各界讚賞，軍方高層一度有意讓其真除，但最後局長一職還是核定由陸軍司令部政戰主任簡士偉中將接任，讓于與局長一職擦身而過。

由於軍方才在去年底完成調動高階政戰將領職務，黑鷹失事後，突然空出一個副局長缺，頓時讓不少在上一波調動中未盡如意者眼睛一亮。

但部長嚴德發考在悲痛之餘，考量要穩定軍心，且為了尊重于親文，因此下令在于親文的葬禮未舉辦前，完全不准提,更不准談副局長人事。但卻有政戰少將積極的四處運用各方關係遊說，表達想要積極爭取副局長一職。

軍方消息傳出，有2位政戰少將日前就運作得相當積極，各自透過各方有力人士，向部長及局長表達爭取想要爭取副局長一職的高度意願。此舉引起不少其餘將領非議，認為此時此刻都不宜討論下，但2人卻爭得一付勢在必得的樣子，實在讓人看不下去。

消息傳出後，曾一度引起軍方高層不悅，因此這場政戰局副局長之爭的後續發展，也格外引起軍中人士人關注。

(中時電子報)