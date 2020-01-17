力抗連鎖超市夾擊，台南市麻豆區農會超市轉型改裝。（劉秀芬攝）

力抗連鎖超市夾擊，台南市麻豆區農會超市轉型改裝。（劉秀芬攝）

力抗連鎖超市夾擊，台南市麻豆區農會超市轉型改裝，18日正式開幕，農會總幹事孫慈敏表示，改裝後的農會超市，販售產品種類沒有減少，反而增加，而且空間改善，讓來農會超市購物更舒適，宛如逛百貨公司。

麻豆區農會超市這幾天已經開始試賣，除了招牌改頭換面，內部變素雅明亮，還有賣書籍，開放式座位，這幾天已經開始試賣，來採買的消費者大開眼界，有阿嬤說，變得好漂亮，但一時還不習慣，找不要要買的東西在哪裡。

改裝後的麻豆區農會超市，踏入門口，就可看見麻豆區農會產品專區，左手邊則有大台南各農會農特產專區，右手邊則有青農新鮮蔬果專區，加上原本販售的各項生活日用品，整體呈現乾淨舒適的購物環境。

力抗連鎖超市夾擊，台南市麻豆區農會超市轉型改裝。（劉秀芬攝）

孫慈敏表示，有些青農很會種卻不會賣，因此設立青農專區，提供青農銷售平台。大台南農特產專區則有台南市各農會的農特產品，讓民眾一次就可以買齊各農會特產。

麻豆區農會超市18日正式開幕，18、19兩天憑當日發票不限消費金額，可兌換六甲米2公斤裝1包，限量200包；消費滿額可換鹽、柚花旅行組、衛生紙等好禮，開幕當天還有免費點心可品嘗。

麻豆區農會超市改裝，媲美精品百貨超市。（劉秀芬）

(中時 )