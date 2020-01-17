中美簽署第一階段貿易協議，金融市場氣氛偏樂觀，台股站穩「萬二」，新台幣開高續升，雖然尾盤硬是由升轉貶，收在29.96元兌1美元，貶值0.5分，但新台幣這波升勢難擋，本周累計仍是升值5.9分或0.2％，已連續九周漲勢。

外匯交易員指出，投資市場因中美貿易協議簽署效應，風險性資產偏好延續，儘管並未釋出下一階段談判的好消息指引，股匯市仍反應樂觀看法，亞洲主要貨幣走揚，新台幣也延續八周以來升勢不變。但除了進口商及散戶積極進場撿便宜，壓抑部分升幅，老大（央行）應是在力守年前29.9元防線，接連三個交易日尾盤都是由升轉貶，貶值全部不到1分，還是難擋升勢，周線第九周收漲。

外匯交易員認為，中美貿易協議簽署帶動的行情，也沒有什麼激情的演出，符合市場的預期，僅是延續正向而已，加上金鼠年關近，20日封關在即，外資也沒有抱股過年的打算，匯入量能相對平淡，所以新台幣29.9元防線隨便就可守住。預估下周股市封關後，匯市也將更平淡，「看來金豬年匯市封關，就是29.9元價位了」。

(工商 )