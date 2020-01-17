台視除夕特別節目《2020超級巨星紅白藝能大賞》將在農曆除夕1月24日晚間7點在臺灣電視台(台視主頻)播出，1月12日於台北小巨蛋盛大登場，國內外24組嘉賓熱力接演，其中特別企畫邀請「鐵肺歌姬G.E.M.鄧紫棋」登台飆嗓，不隸屬紅白隊的G.E.M.鄧紫棋身穿淡粉色連身服演唱《差不多姑娘》，高亢歌聲宛如行動CD，更邀現場歌迷朋友大聲齊唱新歌《句號》，最後演唱《倒數》再度讓全場觀眾沸騰到最高點，一度掀翻小巨蛋。

甫發新專輯《摩天動物園》的她現場同時呼籲，還沒買新專輯的歌迷們記得過年買給親友，主持人黃子佼逗趣笑說：「原來天后也是有銷售壓力的！」除了新專輯之外，她接下來也將密集籌備巡演，更隔空喊話小巨蛋力邀她來登蛋開唱。現場與觀眾玩起小遊戲射龍門，她大方說贏家送簽名新專輯、輸了也有拍立得，納豆則喊撞柱的話，就自掏腰包送一萬元，結果一位男粉絲就真的撞柱，吸引力法則全場歡聲雷動，而納豆也說話算話真的掏出一萬元現金。

(中時 )