竹北市三民派出所連續多年舉辦捐血活動，吸引大批民眾響應。（莊旻靜攝）

竹北市三民派出所連續多年舉辦捐血活動，吸引大批民眾響應。（莊旻靜攝）

竹北市三民派出所連續多年舉辦捐血活動，吸引大批民眾響應。（莊旻靜攝）

農曆春節將至，新竹縣政府警察局17日邀請11名書畫名家，在警局前揮毫，致贈春聯；三民派出所也結合公益團體，舉辦捐血活動，一早吸引民眾挽袖拋熱血，使年節更加溫馨。

新竹縣警察局「庚子迎春揮毫活動」，由書畫名家謝秀英、楊碧奇、王德泉、謝珮珍、曾玉惠、黎元吉、張雙土、蔡賞賜、蕭輔宣、吳清田、陳萬龍等人現場揮毫，吸引不少民眾排隊圍觀，警方也邀請東泰高中醒獅隊、光明國小弦樂團表演開場，使活動更加熱鬧。

警方也藉由揮毫活動，向在場民眾宣導「不送禮、不受禮、不赴不當邀宴、拒受不當請託關說」等相關規定，並介紹最新詐騙手法、被害人辨識因應之道及認識路權、交通安全觀念，推廣反貪、反毒及交通安全。

竹北警分局三民派出所連續4年舉辦捐血活動，邀請竹北市後備憲兵荷松協會、竹北市國際獅子會、三民警友站、三民民防、義警及志工分隊等共同協助，所長吳榮財還準備「所長茶葉蛋」，致贈給捐血民眾。

吳榮財也表示，感謝各界協助，凡是捐血民眾，即可獲得衛生紙、愛心米、知名咖啡兌換券、保鮮盒、沐浴乳、沙拉油、小番茄、法國麵包等，感謝大眾響應血荒的熱心行為。

(中時 )