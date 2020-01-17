美國提康德羅加級飛彈巡洋艦「希羅號」（USS Shiloh，CG-67）於16日通過台灣海峽，其航跡偏離海峽中線，較以往美艦通過台海時。更接近中國大陸，被外界認為是刻意對大陸示威。但美艦航跡顯示，「希羅號」在接近南引島領海範圍時出現了明顯轉向，也刻意避開了烏坵領海。戰略學者受訪時指出，這顯示美艦無意在台灣海峽實施「自由航行」行動，挑戰海峽兩岸規範外籍軍艦進入領海所持立場。

船訊網航跡顯示，「希羅號」在通過台海時，對比以往美艦通過海峽航跡，明顯偏於海峽中線西側，通過時距烏坵東南方僅14.479海里。並在行經南引島（大陸稱東沙島）東南方22.26海里處時，還出現了明顯轉向。刻意避開了兩座島嶼12海里的領海範圍。

中華戰略學會研究員張競17日受訪時表示，美艦「希羅號」此次通過台灣海峽，大陸方面亦必然會注意該跡象。但實際上，只要未曾進入兩岸島嶼領海，刻意挑戰兩岸規範外籍軍艦進入領海「無害通過」之立場，就算偏近差個數浬，很難確切判斷出是否有任何政治意涵。假若認為美艦刻意偏航接近大陸，就因此解讀其意在釋出政治信號，恐怕又是各執一詞、難以定論，倒不如無視海峽中線，依據兩岸領海範圍來參考。

張競就此解讀，依據美軍自由航行行動年度報告內容，美艦在西沙挑戰軍艦進入領海無害通過時，會將北京、台北及河內三方都列為挑戰對象。同樣項目在南沙實施時，同樣會將相關島礁聲索方都列為挑戰對象。所以美艦在海峽過境時，若要硬闖兩岸任何一方領海，必然兩岸都要列名，因為兩岸目前都仍在互相聲索對方領土，儘管法理沒問題，但就政治宣傳論述上，就會有點不太方便另做文章，所以美艦才會避免在台灣海峽硬闖任何一方領海，去搞「自由航行行動」戲碼。

張競指出，從「希羅號」航跡與烏坵以及南引島相差距離，以及該艦明顯轉離避開，其實就可看出其中奧妙之處。所以與其把參考座標放在海峽中線，還不如對比兩岸各自劃設領海外緣連線，更能掌握產生此等航跡真正考量因素。

不具名的大陸海事專家17日就此受訪時指出，雖然兩岸由台灣海峽而分隔，但兩岸所劃設的領海基線完全符合《聯合國海洋法公約》規定，海峽中間水域除領海外，還存在專屬經濟區。因此，美艦雖然有權利在台灣海峽的專屬經濟區航行，但卻沒有實施「自由航行行動」的正當理由。

(旺報 )