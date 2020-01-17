采盟免稅店邀請書法老師在桃機揮毫寫春聯，吸引許多旅客排隊索取。（范揚光攝）

鼠年將至，采盟免稅店17日捐贈善款給6個公益團體，並邀請書法老師在桃園機場揮毫，免費為旅客書寫春聯，讓年前的機場充滿年節的溫暖。

采盟免稅店連續8年支持機場愛心小鋪的公益團體，董事長古素琴代表企業，將新台幣240萬元的支票捐贈給希望基金會董事長紀政、乳癌防治基金會總監蔡愛真、陽光基金會執行長舒靜嫻、台灣防盲基金會行銷副理曾維禮、喜憨兒基金會處長胡玉芳及台灣黑熊保育協會祕書長柯嚴等人。

古素琴致詞感謝這6個公益團體讓她有學習的機會，她說采盟除了捐款外，也希望藉由機場這個平台，讓各國旅客看見台灣公益事業的發展及努力，並感動更多人投入公益活動的行列。

此外，采盟也邀請台灣墨秀書道會師生，在第二航廈出境長廊舉辦迎春揮毫寫春聯活動，吸引大批旅客前來排隊索取，許多好奇的外籍旅客紛紛停下腳步，欣賞東方特有的書法之美，即使看不懂漢字，不少人也拿了幾張春聯，作為旅途的回憶。

(中時 )