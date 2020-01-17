「卡納赫拉扭扭世界」限定店在中北部引起熱烈的迴響後，在17日進駐高雄草衙道，變成過年高雄熱門的打卡景點，更結合了許多卡納赫拉周邊商品，狠撈一筆過年財。

卡納赫拉是當今在網路上十分火紅的插畫家，粉紅兔子搭配上呆萌的小雞Ｐ助吸引了大批的粉絲，業者看準商機結合各式實用周邊商品，和當今最流行的巨型扭蛋機，萌度爆表，完全抓住粉絲的心。有粉絲在上午11時就抵達周邊商品入口，希望可以在4時開放民眾入場時搶前30名消費滿3000元，奪得22吋的卡納赫拉大娃娃。

民眾張小姐表示，雖然今天天氣炎熱，但為了搶名額，她自備小板凳，甚至連商品都已經物色好。此次限定店最吸引粉絲的商品是「卡納赫拉鼠年紀念金幣」和「高雄站限定版馬口鐵存錢筒」，具紀念性又有新年守財意義的存錢筒變成粉絲最愛和搶購目標。

這次的巨型扭蛋機打破傳統扭蛋機直接滾落的方式，主辦單位為了避免扭蛋破裂，不斷嘗試研發新型的軌道扭蛋機。研發者王耀廷表示，一開始他是做販賣機，所以要將機器改成軌道式的過程中也失敗多次，現今這款扭蛋機不但可以結合音樂和燈光效果，還是全台唯一具專利的軌道扭蛋機。新型機器結合可愛圖案，也為文創市場再創新商機。

(中時 )