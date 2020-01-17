送豬迎鼠，下周就是農曆新年了！年假前後來台北101走走吧，即日起至2/9，台北101購物中心變身為「台北101國際機場」，邀你在巨型飛機裡體驗模擬開飛機、品嚐美酒佳餚的環遊世界套餐；在彩色花園停機坪上欣賞美麗台灣原生花卉！彩色許願牆上許下新年祝福、尋找屬於台北的3種顏色！初一～初三還有國樂團、管絃樂團音樂會！血拼購物嘗美味，邀你環遊世界過新年！

台北101商場的手扶梯也如同登機門的機場時刻表，邀你一同環遊世界過新年。

「您好！我從台北101國際機場出發了！」剛看完跨年煙火，新春假期也來台北101購物中心收集滿滿正能量，即日起至2/9，全館期間限定變身為「台北101國際機場」，並於館內四樓都會廣場世界之環打造巨型私人專機，可在這體驗實模擬飛行，踏尋全球101個城市足跡。

私人包機飛行體驗，採報名封場體驗制，可親自駕駛專機飛向世界時尚大城。

私人包機飛行體驗，採報名封場體驗制，可親自駕駛專機飛向世界時尚大城，還能攜帶情人或家人好友們一同登機，享受包機派對。享受Salt & Stone主廚Long Xiong特別設計的飛機餐，最後還能由BMW頂級轎車接送回家，體驗「環遊世界」的夢想。

享受Salt & Stone主廚Long Xiong特別設計的飛機餐！美酒、佳餚慶新年！

走春當然要賞花！在台北101也別忘了欣賞台灣花卉妝點的 「世界色彩花園停機坪」，蝴蝶蘭、薰衣草、長壽花、迷迭香大朵開，感受花藝喜氣與繽紛。

熔煉城市意象的台北玩色粉紅象，立足於台灣原生粉紅菊花與迷迭香中。（台北101提供）

台北是什麼顏色？被Pantone彩通色彩研究所，今年與滴鴞實業合作《全球城市玩⾊計劃－台北站》，為台北訂立三種代表色彩（永恆灰、活力粉、盎然綠）並濃縮「林旺」、「象山」等台北記憶元素，於台灣都會地標的台北101設立活力粉紅小象，來這走春邊打卡。

世界色彩許願牆，並於裝置旁擺放象徵好運的粉瑪格麗特與東亞蘭小綠王。（台北101提供）

台北101也設置世界色彩許願牆，並於裝置旁擺放象徵好運的粉瑪格麗特與東亞蘭小綠王，邀請大家在許願牆上留下世界任一語言的祝福願望。即日起至2/9間，只要穿戴台北三色、經典藍或旺春紅的任一色服飾配件與許願牆打卡框合照，並加入台北101官方粉絲團，可憑打卡畫面截圖至B1服務台領取《全球城市玩⾊計劃－台北站》展覽票一張。

大年初一至初三，台北101 4樓都會廣場也有新年音樂會。特邀台北愛樂管弦樂團及台北市立樂團奏響新春樂章。在2/6~2/7也有色彩占星解鎖2020旅遊趨勢講座，不妨來這吃茶點，聽聽未來運勢走向。

跟著超可愛黑啤黃紹拉起行李，到台北101國際機場登機環遊世界去。（台北101提供）

此外，從即日起到這這周日（19日）晚也記得遙望台北 101高樓，由台灣國際藝術大師林明弘製作巨幅藝術裝置，透過T-Pad燈網，首次將整座當代國際都會地標的台北 101，化身為全台最大的藝術展品。每天傍晚 18:30、18:40、18:50三個時段播放，繽紛的色彩窗花將染色整座台北101，歡迎走進藝術，感受不一樣的新年。

(中時電子報)