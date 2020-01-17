哈利夫妻退出英王室資深成員、並向外界宣布將實現財務自主，引起外界好奇他們未來的經濟規劃。此時速食業者「漢堡王」在此議題上搭便車，向哈利招手有打工機會，「在我們的王國永遠有你的工作」，剛好漢堡王也是「王」，讓不少網友大笑。

@ harry, this royal family offers part-time positions — Burger King (@BurgerKing) January 13, 2020

you always have a job in our kingdom https://t.co/D9h23URFXz — Burger King (@BurgerKing) January 8, 2020

綜合英媒報導，哈利王子與妻子梅根8日宣布退出王室資深成員，並實現財務自主，不僅震動王室，未來動向與規劃也引起全球注目。對此，雖然兩人已成立「薩塞克斯皇家」品牌，而梅根也可能此後重拾舊業、重返好萊塢，但並未有社會工作經驗的哈利王子呢？此時美國漢堡王就在推特上招募哈利，稱「在我們的王國永遠有你的工作」；阿根廷漢堡王更湊上行銷風潮，推出廣告「親愛的爵士，如果您正在找工作，我們有新的王冠給您」。

許多網友大讚漢堡王的創意廣告，認為這一步真的是「傑出的一手」，藉著王室風波推出成功的行銷方案，也不失幽默，也有人開玩笑回「這必須要回去問公爵夫人」、「漢堡王是我心中唯一個王」；但也有網友認為拿王室開玩笑不妥，畢竟「王子只是放棄他的資深王室職務，並非尊嚴」。

(中時電子報)