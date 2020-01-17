紀寶如談父親失智，眼眶含淚。洪秀瑛攝

紀寶如（左起）、文夏、文香。洪秀瑛攝

李炳輝夫婦。洪秀瑛攝

紀寶如（右起）、林沖、石中玉、林松義、司馬玉嬌、紀麗如。台灣優質生命協會提供

林沖。台灣優質生命協會提供

石中玉以往有「小崔苔菁」封號。台灣優質生命協會提供

司馬玉嬌。台灣優質生命協會提供

阿忠。台灣優質生命協會提供

歲末送暖餐會。台灣優質生命協會提供

歲末送暖餐會。台灣優質生命協會提供

文夏與老婆文香。台灣優質生命協會提供

台灣優質生命協會理事長向娃、秘書長紀寶如今邀資深藝人及獨居長者出席「2020弱勢長者歲末送暖餐會」，紀寶如的爸爸罹患帕金森氏症多年，近年病情惡化，爸爸不記得妳的時候會心碎？紀寶如忍不住眼眶含淚，哽咽地說：「我之前和爸爸關係不好，但我沒有後悔，但這將近10年來父女關係有慢慢變好，到他現在又開始慢慢忘記我，我會有一種『怎麼又失去了』的這種感覺，但這就是過程」。

她說爸爸平時由媽媽照顧，媽媽非常辛苦，有空她便帶媽媽出去喝2杯，幫媽媽紓壓，姊妹們會照顧到媽媽的感受。家人的心情難免會沮喪，「我不能說是沮喪，我相信生老病死是人生階段，一定還是要盡量抱著正面態度」，她說爸爸雖失智，但仍會感受到家人的情緒。

紀寶如有3個媽媽，「爸爸因為失智有時會混亂，好的時候就會盧說要找另外一個，爸爸耍脾氣時就要有耐性的哄騙」。她提到，爸爸心情不好的時候，一定要先把自己調適好，和爸爸好好相處，因為相處的時間可能愈來愈少。

她感嘆這幾年來送走了很多沒血緣的長輩，「這種傷痛也變成我的一種助力，讓我知道『他們會走，我更要珍惜跟他們相處的當下，讓他們記得我』，甚至他們還需要什麼，我可以做什麼，如果走了，我只能忘記背後、努力往前，這種相處就會讓自己存在的價值很有榮譽感」，現在對生離死別也看得淡然。

紀寶如提到今中午餐敘時，有個住在南港捷運站旁鐵皮屋的獨居長者，用餐過程發生頭暈情況，志工趕緊幫長輩準備便當並陪同他回去。她有感而發地說，做公益是長遠的路，人力、財力都是很大問題，錢很重要、但有人協助的志工更重要。台灣優質生命協會今年一樣會有愛傳承關懷演唱會、與愛共舞募款晚會，另外也已經開始做居家照顧，「希望完成可以讓獨居長者住下來的地方，目前正規劃中」。

(中時 )