台中市民政局在2020台灣燈會規畫「好神宗教燈區」，讓民眾了解台中市多元共榮的宗教文化，眾神齊聚護佑台灣，共同為民眾祈福。（模擬圖：台中市府民政局提供／盧金足台中傳真）

2020台灣燈會主展區后里森林園區將從2月8日至23日盛大登場，台中市府邀集佛教、道教、天帝教、慈濟、藏傳佛教、媽祖聯誼會、天主教及基督教等團體，打造「好神宗教燈區」，民政局長吳世瑋表示，希望民眾欣賞花燈藝術，也可了解台中市多元共榮的宗教文化，眾神齊聚護佑台灣，共同為民眾祈福。

台中市年度盛事，推動2020台灣燈會，主展區在后里，為史上最長燈會，也規畫各種主題的燈會，民眾局特別為民眾呈現獨特且多元的宗教文化風貌。

吳世瑋指出，「好神宗教燈區」佛教部分邀請到佛光山惠中寺、台中佛教會及大台中佛教會來佈燈，「佛光山惠中寺燈區」以「行道天下、福滿人間」為主題，並設置互動區與許願池與民眾互動。

「台中佛教會及大台中佛教會燈區」以「千處祈求千處應」為主題，以觀世音薩手持楊柳凈瓶展現大慈大悲精神。

「媽祖燈區」由媽祖聯誼會以「天后媽祖照耀中台灣」為主題打造，設置高達13米大型天壇，並將有35尊神明駐駕；「慈德慈惠堂燈區」由慈德慈惠堂以「慈德月老牽姻緣－敲響愛情幸福鐘」為主題，營造有愛情轉運石及行人喜鵲橋以及月老郵筒，提供新年詩籤結緣片，讓賞燈民眾將願望掛在祈福樹上，希望2020心想事成。

此外，由財團法人中華民國佛教慈濟慈善事業基金會打造的「慈濟燈區」，以「延續與地球共生息、大愛環保」為主題，規畫裝置藝術打卡區、互動區等，呼籲大家節能減碳。

「藏傳佛教-國際嘎檔巴燈區」由社團法人中華國際嘎檔巴佛教總會設計佈燈，規畫「福慧圓滿幸福安樂」為主題，展示佛教聖物佛陀舍利子、巨型蒙古包、護佑壇城、純金尼泊爾舍利塔、Q版花燈等。

「道教總會燈區」由台中市社團法人台中市道教聯合總會以Q版老子騎獨角青牛，融合道教廟宇特色，設計「道通天地德貫古今」主題燈區，並設置有大型籤筒，讓賞燈民眾在新的一年求個好籤。

此外，由財團法人天帝教台灣省掌院設計的「天帝教燈區」以20組可愛小熊搭配廿字真言釋義「天帝教熊讚」主題，搭配迎賓公仔粉紅熊讚、起司乳酪紫鼠於你等燈座，繽紛璀璨。

「天主教燈區」由財團法人天主教會台中教區設計，以靜宜大學最近落成的「主顧聖母堂」造型設計製作主燈，教堂主燈屋頂可見一道透光擁抱狀的十字架穿過，從入口處直入整座教堂，呈現「擁抱世界、萬眾合一」的主題。

而「基督教燈區」則由社團法人台中市教會發展策略聯盟協會以「璀璨台中幸福城」為主題，利用燈海建構出生命河、玻璃海、黃金城、幸福塔，喚醒關照人們心靈上的需求。

(中時 )