導光板廠茂林-KY（4935）看好電視用導光板市場，銅鑼廠已完成10條生產線架設，可生產超大尺寸65吋及75吋產品，今年市場佔有率可望提升。

展望2020年，看好各電視品牌廠往大尺寸發展仍是趨勢，且螢幕從4K到8K，對螢幕畫質愈求精細下，導光板的導光效果更凸顯重要性，另一方面，全球電視出貨量約2.4億台，茂林出貨TV用導光板約1200萬片，滲透率還有向上推升的空間。此外，大陸面板廠產能陸續開出，而10.5代線最適合切割尺寸就是 65吋及75吋，正是茂林生產裁切最適合尺寸，目前銅鑼廠已完成10條生產線架設，配合全自動化製程及光學檢測儀器升級後，將大幅提高導光板生產效率，隨著TV用導光板規格不斷提升，將有助公司在大尺寸產品上的發展。

2019年前三季，穿戴應用產品亦有顯著成長，與去年同期營收相比增幅約 27.2％。在導入自動化組裝機台設備後，整體組裝效率、產品品質皆大幅提 升，穿戴應用亦成為茂林未來成長的另一動能，展望2020年，穿載應用 將著重提升自製產品比重，藉此擴增小尺寸產品線，以提升獲利能力，帶動茂林業務能持續成長。

(工商 )