搭上台商資金回流、重大建設陸續啟動、以及人口紅利等利多支撐下，台中房市推案量大爆發！根據台中市不動產開發公會最新資料統計，台中房地產市場2019年總推案金額逼近2,800億元，不僅暴增逾五成，更創下民國82年以來新高。

展望2020年，台中市不動產開發公會理事長林正雄預估，今年總推案金額約在2,300億元，連續兩年推案量衝破2,000億大關，顯示整體房市買氣依舊熱絡；尤其看好大型百貨商場陸續啟動開發下，更為台中區域房市帶來話題，房價與地價易漲難跌。

林正雄進一步表示，去年土地標售價格議價超過兩成，加上原料與工資跟著上漲，建商今年推案已面臨成本上漲壓力，預期自今年第三季起，為反映營建成本，預售新案每坪將調漲10-15％，「台中蛋白區預售屋將看不到每坪20萬元以內的房價，而1字頭房價將從市場消失，購屋人要有心理準備！」 台中市不動產開發公會市調委員會主委溫宗良指出，2020年台中房市有四大推案熱區，包括14期重劃區及水湳智慧城周邊，未來個案開價每坪將達到38萬至50萬元；其次是單元十二與捷運機廠特區，目前個案單價已超過每坪30萬元，總價則以1,000萬至1,500萬元為主力。 第三是西屯福科路、玉門路周邊，預期將在年中後成為新的熱區，目前已知包括寶輝、精銳、國聚等建商都將進場推案；其中，寶輝建設位於福科路、福安路口（原大東樹脂）基地面積廣達6,800坪；精銳建設在遊園北路、近台灣大道，基地面積4,320坪，都屬於大基地開發指標案。 第四個推案熱區是海線地區（龍井、大肚及沙鹿），此區房價相對親民，尤其在三井台中港Outlet Park、中科園區發展等外溢效應帶動下，房市持續發燒，產品則以透天為主力。 另外，台中大型零售商場與電影產業強勁的人潮與消費力，帶動附近區域房市蓬勃發展，有逐步取代傳統沿街店面的趨勢。 而隨著軌道建設與交通建設發展，將台中商場帶往多處新興重劃區發展，連帶促使建商將有更多資金投入大型社區結合自營的商場，也讓商場發展在台中後市更為看好。 事實上，台中百貨零售業去年整體市場表現優於全台，吸引愈來愈多投資目光；除了三井Outlet Park二期、LaLaport購物中心、洲際棒球園區娛樂商城陸續啟動投資，今年還有台中高鐵站「超級娛樂購物城」啟動150億元的重大招商案，合計總投資金額超過340億元。 整體來看，林正雄認為，總統選戰結束，蔡總統順利連任，預期政府在不受選票影響的前提下，未來四年更能大刀闊斧的推動各項建設，這對房市長期穩定發展將有所助益，最快今年春節期間就會看到一波選舉慶祝行情。

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