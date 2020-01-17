天母國小為提倡學童足球運動，並提供各校足球隊以球會友、切磋球技的機會，今年選於1月17至19日舉辦「第15屆天母盃兒童足球邀請賽」。預計有16支勁旅參賽，除地主隊天母國小、天母少年隊外，還邀請涵蓋台灣北部、中部、東部等14支國小學童組成的隊伍參加，競逐最終冠軍。

今年天母盃兒童足球邀請賽共計16支隊伍參加。

永慶房屋深耕在地 贊助裁判費與選手餐費

永慶房屋深耕在地商圈，不僅積極耕耘在地商圈，也支持校園體育活動，今年當然也不缺席！熱情提供20頂帳篷、20箱礦泉水，並贊助賽事所需裁判費與選手餐費。

永慶房屋士林區店長郭憲隆表示，天母國小足球隊連續三年打進北市前三名，因而擴大今年天母盃足球賽規模，除教育局、學校與家長會補助外，永慶房屋本次也很榮幸可以成為贊助單位之一，用熱情支持在地運動發展！

永慶房屋成為贊助單位之一，獲校長梁俊堯(左三)頒發感謝狀。

與天母國小互動密切 未來持續做下去

郭憲隆也說明，永慶房屋與天母國小互動密切，每年一月足球賽、五月校慶、十月籃球賽都不會錯過，其中，籃球賽已連續贊助5屆；同仁更是每周有兩天擔任學校導護志工，回饋學校也與在地居民維繫良好情誼；未來也會持續做下去。

天母國小校長梁俊堯表示，為了提倡基層學童足球運動、促進體育交流及增進彼此情誼，每年都會固定舉辦「天母盃兒童足球邀請賽」，今年已是第15屆，衷心期盼無論是領隊、教練、選手或是家長們都能藉由學童足球運動比賽的舉辦，彼此交流、切磋與建立友誼。

永慶房屋與天母國小互動密切，每年足球賽都不會錯過。

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(中時電子報)