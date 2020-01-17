持續以協助企業數位轉型跟提供用戶便利展現創意的工具為發展目標的Adobe，今（17）日在台舉辦媒體聚會，分享了2020年的發展願景，並且展示Adobe MAX 2019大會中發表的Photoshop Camera App beta，對外展示神奇的P圖功能，預計將會在喜愛進行圖片後製的族群中掀起一波討論潮。

隨著行動趨勢的興起，工作者相比過去更為仰賴行動裝置來完成工作，或者說在移動中、在公司外的任何地點，都能完成工作。近幾年來，Adobe也跟上趨勢，發展Creative Cloud、Document Cloud以及Experience Cloud三大雲端業務，協助使用者在何時何地都能輕鬆完成發揮創意，完成工作，提升團隊的效率。在Adobe MAX 2019大會中，Adobe對外發表多項工具，ž包含正式發表Adobe Photoshop on iPad、 Adobe Fresco 的 微軟 windows 版本，並預告將推出Adobe Illustrator on iPad，以及釋出Adobe Photoshop Camera等內容。

今日活動中，Adobe對外展示了Photoshop Camrea App的功能。基於Adobe Sensei AI平台的Photoshop Camera，讓P圖（圖片後製）變得簡單許多。Photoshop Camera當中的Sensei可以自動辨識照片中的前景與背景，並且快速透過選定的特效種類，來進行圖片後製。舉例來說，套用天空特效就可以變換照片中的天空背景，將白天變黑夜、甚至可以把台灣景色P出自然界根本不會出現的北極光，也可補上大大的月亮，展現出原本照片沒有的奇幻風格。

目前，Photoshop Camera仍舊是處於beta測試階段，想要提前體驗Photoshop Camera，可以前往 www.photoshopcamera.com 網站，填寫申請表（需要完成一份小型問卷），就可以等候Adobe繼送給你測試App的下載連結，提前體驗Photoshop Camera的神奇效果，並且在體驗中給予官方回饋，讓正式版能變得更好。官方指出，預計Photoshop Camera正式版要在年底的Adobe MAX 2020大會中才會推出正式版，期間則將持續針對用戶回饋，修正產品的效能與表現。

除此之外，如果你對於AR(擴增實境）的應用感興趣。蘋果在WWDC 2018（蘋果全球開發者大會）中宣布與Adobe攜手開發AR檔案應用的USDZ格式，已可用於現實生活囉。Adobe舉例，他們先前不久前併購了3D貼圖繪製程序Substance Painter母公司Allegorithmic，提供了使用者可運用Substance在設計好的作品上快速貼上不同材質，製作多種可行方案供選擇的功能。Substance檔案可以快速輸出到Adobe Dimension中，再透過Creative Cloud備份在雲端，即可透過Adobe Areo下載AR圖型，結合手機的相機功能將AR物件放置在現實環境中模擬效果，不僅只能放置App固定的物件，而可把自行創作的AR物件，在產業應用上更能放大可行性。

針對2020年的發展目標，Adobe大中華資深總經理黃耀輝指出，大方向不變，會持續朝著為用戶賦能、協助企業數位轉型的目標來走，具體小型目標則是以（1）激發全民創業；（2）變革商業競爭力；（3）擴大合作夥伴生態的方向持續推進。愛用Adobe相關產品的朋友，是不是也期待更強大的Adobe即將到來呢？

(中時電子報)