原北斗奠安宮去年媽祖就顯杯要回家了。（彰化縣文化局提供／吳敏菁彰化傳真）

原麻豆林家古厝建於清光緒三年，古厝最精美之處為門廳之抬樑式棟架，彩繪更是薪傳獎得主李漢卿大師作品，耗時多年，美侖美奐。（彰化縣文化局提供／吳敏菁彰化傳真）

原麻豆林家古厝建於清光緒三年，古厝最精美之處為門廳之抬樑式棟架，彩繪更是薪傳獎得主李漢卿大師作品，耗時多年，美侖美奐。（彰化縣文化局提供／吳敏菁彰化傳真）

現場拆到煙塵漫天，怎麼復原是一大課題。（彰化縣文化局提供／吳敏菁彰化傳真）

花壇台灣民俗村業者沒通報就狂拆，讓附近民眾看得驚心動魄，更擔心裡面一棟棟從各地移駐的代表性歷史建築物被蕩然沒有駐足空間，在東北季風猛吹下，拆毀現場更是煙塵瀰漫，縣府建設處17日勒令停工，文化局視察3棟歷史建築未受損害，但後續怎麼復原減少空汙，文化資產如何得到更適切保護，還是一大課題。

花壇民俗村這次迅雷大動作拆到整片山坡地建築成了一大片斷垣殘壁，讓人傻眼，且竟然視完全沒有申請，想拆就拆，視「法規」如無物，縣府也還不知道業者葫蘆裡，到底要賣的是什麼藥，拆毀多少面積，也還在進一步調查中。

文化局長張雀芬表示，台灣民俗村進行內部的建物拆除，到現場勘查，目前拆除範圍未具文化資產身分，台灣民俗村內三棟歷史建築原嘉義廖氏診所、原北斗奠安宮、原麻豆林家古厝非位於本次拆除範圍，相關法規條文交與在場相關人等並張貼告示，後續將持續追蹤本開發案之進行，避免文化資產遭受破壞。

文化局表示，3棟歷史建築2013年登錄，若有損毀將依文資法處以30萬元以上、200萬元以下罰鍰。原嘉義廖氏診所乃台灣第一位女性婦產科醫師的日式診所，建築物空間為典型日治時期醫療診所，在台灣醫療史上深富特殊代表性的人文意義。原北斗奠安宮創建於清道光2年（1822），建築物裝飾工藝精美具文化藝術價值性。原麻豆林家古厝建於清光緒三年，古厝最精美之處為門廳之抬樑式棟架，彩繪更是薪傳獎得主李漢卿大師作品，耗時多年，美侖美奐。

建設處長劉玉平表示，台灣民俗村擅自拆除，並未收到拆除執照的申請，依照建築法的規定，任何建築物的興建、拆除都必須報存，依照建築法第 86 條規定，勒令停工，並處3萬元以下罰鍰的處分。

建設處表示，民俗村37.49公頃，後續土地開發利用，未收到興辦文件，這是78年經過非都市開發許可核准的文件，需事業主管機關的同意，目前仍屬遊憩設施的範圍，目前就所知，它的土地產權是屬於一家公司所有。

(中時 )