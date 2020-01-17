美中貿易戰順利簽署第一階段合約，美股驚驚漲，台股週五開高走高、收盤漲23.36點，指數收12,090.29點，成交量1312.66億元。富蘭克林華美投信高科技基金經理人郭修伸表示認為，目前就技術線型而言，月線越墊越高，季線上有撐，台股大盤仍偏中性樂觀，短線基本面在權值股發布營收優於預期後，後市展望堪稱良好，指數可維持先前狹幅向上整理，由於權值股以及科技股已漲多，建議後續端看傳產股、金融股與中小型股是否持續接棒輪動。

富蘭克林華美投信表示，總統大選後，台灣股市將回歸基本面行情，選前不確定因素消除，另外美中貿易談判第一階段也順利簽約，雙方認為第二階段將延後半年展開，這也給國際股市與台股喘息與表現空間，龍頭權值股的財報表現不錯，較預估數字更優於預期，也對台股後市展望注入強心針，故對第一季台股持續向上整理，維持中性樂觀看法。

郭修伸表示，選舉與美中貿易談判第一階段告一段落，個股回歸基本面表現，年節將至，市場變化不大，可以留意美國即將來臨的財報公布、限縮美國企業供應晶片或關鍵零組件給華為的管制比例，境外製造的「微量原則」門檻將從75%擴大至90%，此限制被外界認為恐波及台灣晶圓製造商之供貨。但後續可觀察，是否如預期嚴格執行，才可能影響後續的相關出貨變化。

展望第一季，富蘭克林華美投信表示，在不確定性因素消除後，股價將回歸財報基本面表現，今年科技股仍為主流，包括5G商轉、半導體、IC設計/封測、網路通訊、醫療及金融資產類股，皆有表現空間，建議投資人觀察財報消息面公布，逢低布局強勢類股，或以定期定額投資方式長期布局台股基金。

(時報資訊)