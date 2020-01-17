不畏整體車市低迷不振，特斯拉去年12月在中國的新車登記數進一步成長，創下去年3月後的新高峰，使全年總登記數暴增1.6倍，一掃12月在加州新車登記數砍半的陰霾。

根據官方支持的中國汽車工業信息網，特斯拉去年12月在中國的新車登記數為6643輛，其中30輛是上海工廠製造的Model 3。特斯拉上海廠去年12月底開始交付Model 3電動車。特斯拉在中國的全年新車總登記數達4萬2715輛，較2018年的1萬6360輛大幅成長約1.6倍。

而根據美國汽車調查機構Dominion Cross-Sell周三發布的調查報告，特斯拉去年12月在美國加州的新車登記數年減46.5%，大跌至1萬3584輛，其中占比最重、備受關注的Model 3登記數亦呈現腰斬，大減至1萬694輛。Cross-Sell表示，這意味著特斯拉在美國的銷售可能已經到頂。受此打擊，特斯拉周四股價逆勢下挫0.97%。

(時報資訊)