農曆春節即將到來，各地舉辦年貨大街活動更增添濃濃的過節氣氛 ，為確保民眾交易使用磅秤計量準確，經濟部標準檢驗局春節前夕完成市場磅秤春節專案檢查，全國磅秤合格率達99.9％，民眾可以安心採買迎好年。

標檢局說，每年標檢局年貨大街、傳統市場、大型量販店及超級市場等191個處所使用的磅秤進行專案抽檢，總計檢查1萬434台磅秤，合格1萬425台，不合格9台，其中有7台超出檢查公差，分別是4台消費者會吃虧、3台消費者佔便宜，另外有2台檢定合格單模糊不清，檢查不合格磅秤均已加貼「停止使用」單，並且持續追蹤列管；攤商如繼續使用不合格磅秤而被查獲，將依度量衡法處新臺幣1萬5,000元以上7萬5,000元以下罰鍰。

標檢局長連錦漳表示，為確保量測準確及服務民眾，春節前夕包括臺北市年貨大街、臺中市天津路及一中街年貨大街及高雄市三鳳中街年貨大街，均備有準確公秤，歡迎民眾多加利用。

標檢局還說，今年雖提前完成市場磅秤春節專案檢查，該局仍持續實施全國各地市場磅秤不定期檢查，同時呼籲民眾在市場購物時，若發現交易之磅秤沒有黏貼「同」字，檢定合格單或發現疑似重量不足情形，可向該局或所屬各分局申訴檢舉，接獲後會立即派員處理，保障民眾交易公平及消費權益。

(工商 )