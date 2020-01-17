隔夜美股再創新高，標普500指數首次漲破3300點大關，以及中國最新公布的經濟數據意外強勁，周五香港恆生指數收漲0.6%，為29056.42點，收復29000點。國企股(H股)收漲0.81%，為11419.91點。在納入恆指的題材帶動下，小米爆量大漲8.35%，市值突破3200億港元。富士康將與飛雅特克萊斯勒汽車合作開發電動汽車，股價大漲5.37%。

(時報資訊)