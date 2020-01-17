《港股》陸經濟數據意外好，恆指收漲0.6％ 16:492020/01/17 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 隔夜美股再創新高，標普500指數首次漲破3300點大關，以及中國最新公布的經濟數據意外強勁，周五香港恆生指數收漲0.6%，為29056.42點，收復29000點。國企股(H股)收漲0.81%，為11419.91點。在納入恆指的題材帶動下，小米爆量大漲8.35%，市值突破3200億港元。富士康將與飛雅特克萊斯勒汽車合作開發電動汽車，股價大漲5.37%。 (時報資訊) 也許您會感興趣 推薦閱讀 財經熱門新聞 噩夢來了？美金融巨鱷：香港銀行業危機將爆發 - 財經 台積電7奈米產能塞爆！ 傳英特爾參戰力抗敵手 - 財經 美陸簽署協議後...專家驚曝大砲川普下個開火目標 - 財經 警訊！華為棄台積電 驚爆陸廠搶單內幕 - 財經 停職賣股 南山董座杜英宗轉讓三千萬股 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。