《民視第一發發發 除夕特別節目》其中單元「女王再現 唯我獨尊」，由陳美鳳帶領傅子純、許仁杰等藝人攜手合作，陳美鳳表示：「一年前就有這個想法，感謝設計師林薇手工打造幫我完成這夢幻演出服。」她頂著夢幻奢華皇冠，出場的女王氣勢震撼現場所有人，放大版M奶曲線幾乎完美呈現，透視曲線也讓旁邊的帥氣小生傅子純與許仁杰異口同聲都說：「不知道眼睛要看哪裡！」
她說自己真的要求完美，在半年前不但就開始「關心」這次要演出什麼，練舞就「無時無刻」在家洗澡、煮飯都在想舞步，從練舞到正式演出花了數個月的編排，她感謝這次與鳳凰藝能的小女生們一起練舞，常常都是她們變身小老師，來教她舞步，而且這次要搭配舞蹈高台熱舞，還有許仁杰、蔡力允、于樂誠、劉展豪等四位男生再扛起一個大平台把她再高舉，整個高度達到二、三層樓高，在她氣勢最高之際身後的LED牆會展現天使翅膀，猶如「女王天使」降臨攝影棚。
(中時 )
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