21世紀不動產亞太區暨台灣區總部董事長王福漲表示，2019年台灣房市交易量將近30萬戶，是五年來的新高，房市已來到價升量增的復甦格局，再加上中美貿易戰影響到的台商回流、外資投資等，未來仍看好，2020年的目標在台灣拓展至200家，並加強亞太區的加盟及展店經營。

21世紀不動產亞太區暨台灣區總部總經理王暐傑指出，2019年改變不少，美國總部耗資200萬美金打造的全新企業識別系統，讓品牌整體質感作出提升外，未來在資訊系統、教育訓練、品牌行銷都將全面提升，並預告在2020年與21世紀不動產全球的品牌資源做出更高度的整合與資源共享，做出別人做不到的事，持續與加盟夥伴打造更具前瞻性的房仲品牌，目標成為台灣最搶手的房仲品牌。

21世紀不動產亞太區暨台灣區總部董事長王福漲指出，2020年將由台灣區總部舉辦21世紀不動產亞太區大會，屆時將邀請美國、加拿大、韓國、日本、印尼、泰國等亞太十國的21世紀不動產夥伴一同共襄盛舉，屆時亞太各國的高階經營主管將會分享世界級的房產趨勢，及經營等成功經驗，全台加盟店的店東長及幹部將有機會跟全球房仲菁英進行面對面的交流。

(時報資訊)