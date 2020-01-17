警政署針對各縣市警員輪調有「6年條款」內規，台南市警局自2010年底合併升格以來，從未執行，台南市警局新任局長周幼偉認為有必要活絡刑警人事，預計農曆年後啟動這項規定，放寬條件至8年，儘管如此，台南市仍牽涉80位刑警符合異動資格，有如刑事大地震。

警界為了防止員警怠惰與人情交往掛鉤等弊端，規定員警在同一單位達6年以上必須異動，被稱為「6年條款」，這項規定是否執行，全看各縣市警局長權限。

台南市自合併升格9年來，歷任市警局長從未執行「6年條款」，這讓16個警分局偵查隊內出現待了10幾年的小隊長與偵查佐，周幼偉近期指示刑警大隊針對超過6年條款的刑事人員進行績效評估，預計農曆年後進行刑警異動的參考。

台南市這次刑警異動放寬條件至8年，刑警大隊調查，全台南共有80人符合條件，包括29位小隊長、51位偵查佐，未來調動方式不會大幅度，將會調任同級的警分局。

有資深偵查小隊長表示，雖然警方科技不斷進步，但偵辦刑案時，仍會需要地方人脈，刑警對地方人士生態熟絡，在案情膠著時可以很快突破。此外，超過8年沒有調動的刑警，大多因為住家已遷居服務單位附近，突然異動到陌生單位，有點不近人情。

刑大人事室表示，80位刑警未必全數異動，還要徵詢各分局長與偵查隊長意見，看工作表現而定，績效優秀的刑事人員，僅管符合8年條款，仍有機會留任原單位。

這項措施將涉及80位刑事人員異動，形同台南市刑警大地震，周幼偉請同仁安心，如表現認真績效好，不用擔心遭調動。

(中時 )